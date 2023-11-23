الرئيس السيسي يشهد فيلم «رسالة عرفان» بمؤتمر «تحيا مصر» لدعم فلسطين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا خلال فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي عقدت في ستاد القاهرة الدولي.

وجاء الفيلم التسجيلي بصوت الفنان يحيى الفخراني، بعنوان: «اسم مصر التاريخي يستطيع أن يقول ما يشاء، مصر عندي أحب وأجمل الأشياء».

ووجه العديد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وبعض المواطنين، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفيلم التسجيلي.

وقدم تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ضمن الفيلم التسجيلي، الشكر للرئيس السيسي، على رحلة العشر سنوات التي مررنا بها كشعب مع سيادة الرئيس، مستكملًا: «مررنا مع سيادتك إنجازات على أرض الواقع، ومن أهمها إنهاء العشوائيات».

ونوه محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، بأن رغم كل التحديات التي واجهت الرئيس، تحداها وتحمل المسؤولية على عاتقه.

وأشار أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، إلى أن مصر تحولت رقميًا بالكامل، بفضل رؤية وُضعت، وتم تنفيذها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: «مع ظاهرة كورونا، اكتشفنا وجود بنية تحتية للتعليم عن بُعد والاحصاءات الطبية».

وقال الفنان أحمد السقا، أنا المواطن المصري، في البداية كنا نتسائل جميعًا عن سبب تليح الجيش والاهتمام بإمكاناته، ولقد عملنا الآن سبب ذلك، شاكرًا الرئيس على اهتمامه بصعيد مصر، وبصحة مصر وبالقرى وبالمرأة.

وأوضح أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه منذ بداية حكم الرئيس اعتدنا على الصدق والشجاعة ومصالحة أبناء العشب المصري، لمواجهة العديد من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات.

ووجه اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رسالة شكر قائلًا: «نشكرك على الجهود والتضحيات، واعادة لمصر مكانتها المرموقة».

وأكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن مصر واجهت مشاكل صعبة هددت الاستقرار الفعلي مضيفًا: «شعرنا بخوف حقيقي على مصر عند تحدي الإرهاب، وتحدي التنمية».

ووجه عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، رسالة للرئيس السيسي، قائلا: «تحملت يا سيادة الرئيس الطعنات من كل فج في صمت الأقوياء غير عابئ بأبواق الإفك»، مضيفًا: «يكفيني كمواطن مصري، أن أعيش في أمن وأمان، رغم التحديات والصعوبات، وتشهد مصر هذه الفترة اهتمام بالصحة بشكل غير مسبوق، شهدناه في القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار».

وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الرئيس استطاع أن يعيد مصر إلى القارة الأفريقية، وأن يعيد مصر إلى الأمة العربية، واستطاع اتخاذ قرارات صعبة في ظل الأزمات.

وقال الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مصر شهدت تغييرًا غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة، مشيرًا إلى أن ما أثر فيه ليس فقط الاصلاح الاقتصادي ولكن الحسبة الاجتماعية التي تبنتها الدولة في التعامل مع الفئة الأولى بالرعاية.

وأكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن المشروع التنموي الذي حشدت بيه مؤسسات الدولة الهدف منها تسريع التنمية وتجهيز مصر للإنتقال لدولة ديمقراطية حديثة.

وقال محمد السويدي، أنا شاهد على مشروعات الأرض وقوانينها، منها قانون المشروعات الصغيرة، وهذا ساعد في تحقيق حلم الكثير من الشباب بإنشاء مشروعات صغيرة.

وتحدث الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنه قبل ذلك كان هناك عدم عدالة في التوزيع ما بين المحافظات وما بين الطبقات، ويأتي مشروع حياة كريمة ليصل في وقت واحد لجميع الفئات.