أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم عدم الوفاء بالنذر: كفارة يمين

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه عندما ينذر الإنسان عمل خير ولا يستطيع القيام به أو لم يتيسر عمله لأي سبب، فعليه كفارة نذر، وهي عبارة عن إطعام 10 مساكين، وفقاً للفقهاء، استناداً لحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين».

«عثمان»: كفارة النذر هي كفارة اليمين

أضاف «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، للإعلامية زينب سعد الدين، والمُذاع على قناة «الناس»، أنَّه ربما بسبب عدم المقدرة المالية لا يستطيع من نذر أن يوفي بنذره، بل وربما يتعسر في أداء كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين: «لو هيطعم كل أسبوع شخصين، ليؤدي الكفارة على مدار 5 أسابيع وليس شرطاً الأداء مرة واحدة».

اللجوء إلى الصوم في حالة عدم استطاعة الإطعام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «الوفاء بالنذر والتحلل منه ضروري، ولغير المقتدر مادياً أو لأي سبب، يمكنه صوم 3 أيام».