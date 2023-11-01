أمين الفتوى يوضح أنواع اليمين وأحكامه: «المنعقد له كفارة»

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أنواع اليمين، وأحكامهم وكفارتهم، قائلا: «هناك 3 أنواع من اليمين، الأول هو اليمين المنعقد، أي الشخص يدرك ويعي تماما اليمين الذي يخرج عنه في هذا الحدث، وبالتالي يكون الفرد ملزما بها، وإذ لم يف الشخص اليمين، يجب عليه إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، أو صيام 3 أيام في حالة عدم القدرة على الكفارتين السابقتين».

يمين الكرم

أضاف «شلبي» خلال حواره عبر قناة الناس، أن اليمين الثاني يُعرف بـ«يمين الكرم»، فمثلا «شخصان في المواصلات يريد كل منهما الدفع للآخر وبالتالي تخرج عنهم يمين «والله أنا اللي هدفع»، أو الإصرار على إطعام أحد «والله لتأكل» وخلافه»، موضحا أن أيمان الكرم ليس بها قصد لتأكيد الشىء أو الالتزام بأمر محدد، لذلك تعامل نفس معاملة يمين اللغو، وبالتالي ليس به كفارة.

يمين اللغو

وتابع أن اليمين الثالث هو يمين اللغو أو اليمين الذي يخرج بلا قصد «سبق لسان»، ويأتي في وسط الكلام بدون قصد لليمين، مثل معاملة الأم مع أولادها «والله لأعمل كذا»، مشددا على ضرورة عدم الإكثار في اليمين «الحلفان» لكن كل من النوعين الثالث والثاني ليس بهما كفارة.