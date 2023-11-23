سيارات متنقلة لبيع السكر بـ27 جنيها في الإسكندرية.. اعرف الأماكن

دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، بالدفع بسيارات متنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير كافة السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهل المواطنين.

سيارات بيع السكر بأسعار مخفضة في الإسكندرية

حسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن سيارات مديرية التموين تواجدت لتوفير سلعة السكر للمواطنين في المناطق النائية للتسهيل على المواطنين.

أماكن سيارات بيع السكر في الإسكندرية

وتقدم «الوطن» 8 أماكن توجد بها السيارات المتنقلة لبيع السكر بـ27 جنيها في مدينة الإسكندرية:

- خورشيد بحي المنتزه أول.

- قرى المعمورة بحي المنتزه ثان.

- قرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق.

- قرى أبيس 7 و8 بحي وسط.

- بشاير الخير بحي غرب.

- قرى النهضة بالعامرية أول.

- قرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان.

- قرى مركز ومدينة برج العرب.