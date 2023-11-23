جامعة أسيوط تنظم زيارة ترفيهية لأطفال روضة الرعاية المتكاملة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة أسيوط، بالتعاون مع كلية الزراعة، اليوم الخميس، زيارة ترفيهية لأطفال روضة الرعاية المتكاملة بأسيوط إلى مزرعة كلية الزراعة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى البيئي الثاني (الحلم الأخضر).

شهدت الزيارة حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الهيئة المعاونة، والعاملين، والطالبات بالكلية، وبمشاركة الأستاذة شهرزاد عبد الحافظ مديرة روضة الرعاية المتكاملة، وبعض معلمات الروضة، إلي جانب نحو (22) طفل من أطفال الروضة.

السلوكيات الحضارية

وشارك الدكتور محمود عبد العليم، الأطفال خلال جولتهم، مؤكداً على ضرورة تعريفهم بالبيئة المحيطة، وأهمية المحافظة على البيئة، وإكسابهم السلوكيات الحضارية للتعامل والتآلف معها، وبذلك يصبح الحفاظ عليها جزءا من شخصيتهم، وأسلوب حياتهم، مستمعاً في ذلك لآرائهم وخبراتهم المختلفة.

مبادرة الحلم الأخضر

وأعربت الدكتورة يارا إبراهيم عن بالغ سعادتها لمشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة في أنشطة شهر نوفمبر لمبادرة (الحلم الأخضر)، ضمن فعاليات المنتدي البيئي الثاني (Cop 28) بالجامعة، وبزيارة روضة الرعاية المتكاملة بأسيوط لمزرعة كلية الزراعة لتقديم الخبرة البيئية، والعلمية المباشرة للأطفال، وإضفاء البهجة والجو الترفيهي، وتنمية قدراتهم العقلية والمعرفية.

مزارع الجامعة

وأوضحت الدكتورة منال أنور، أنه تم زيارة مزرعة النعام، والأغنام، ومزرعة الدواجن، والحمام، والأرانب، والأبقار، وأحواض الأسماك، وتم أيضا خلال الزيارة مناقشة الأطفال حول المعلومات المتنوعة المرتبطة بالحيوانات والطيور واستخداماتها، والفروق بينها، وأهميتها في حياة الإنسان.