أبوالليف يطرح أغنية «الدنيا بنك» على «يوتيوب»

طرح نادر أبوالليف، أحدث أغانيه «الدنيا بنك»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

أغنية الدنيا بنك، لـ نادر أبو الليف، من كلمات محمود شوقي، وألحان رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتتحدث عن أن عمل الإنسان في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يحاسب على عمله.

وكان أبوالليف، تعاون مؤخرًا مع هبة مختار، في أغنية «الراجل الحنين رزق»، من كلمات السيد علي، وـلحان وتوزيع رامي المصري، وطبلة أحمد عيادي، وجيتار مصطفى أصلان، وجرى التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا نادر أبوالليف مسرحية «عنبر 7» على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهي مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، وشارك في بطولة العرض الفنان صبري عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وجرى عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.