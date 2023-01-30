نادر أبو الليف يغادر المستشفى بعد الأزمة الصحية: «ماكنتش قادر آخد نفسي»

كشف الفنان نادر أبو الليف، عن تطورات حالته الصحية، بعدما تعرض لأزمة شديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، دخل إثرها أحد مستشفيات القاهرة، مؤكدًا أنّ حالته تشهد تحسنًا كبيرًا.

نادر أبو الليف: «ماكنتش قادر أتكلم وأخد نفسي»

وأوضح نادر أبو الليف، لـ«الوطن»، أنه خرج من المستشفى عصر اليوم، وعاد إلى منزله، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته، «ماكنتش قادر أتكلم وكنت بآخد نفسي بصعوبة، بسبب ضعف عضلة القلب، لكن الحمد لله، إحنا عايشين بستر ربنا».

أبو الليف: «شكرًا لكل واحد دعا لي وقلق عليا»

وحرص نادر أبو الليف، على توجيه الشكر إلى جمهوره الذي دعمه في تلك الأزمة الصحية، «شكرًا لكل واحد دعا لي وقلق عليا لما دخلت المستشفى».

وحرص عدد كبير من زملاء نادر أبو الليف، على دعمه خلال الساعات الماضية، بعد الأزمة الصحية ودخوله المستشفى، إذ طالبوا متابعيهم بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والعودة إلى منزله وممارسه حياته بشكلٍ طبيعي.