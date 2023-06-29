نادر أبو الليف يستعد لتقديم مسرحية «اشتغالة» في الإسكندرية

طرح نادر أبو الليف بوسترات مسرحية «اشتغالة» لنادر أبو الليف، والمقرر عرضها يومي 6 يوليو و7 يوليو المقبل بالإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر، ومن المقرر أن يكون العرض في تمام الساعة 9:30 مساءً.

ويشارك في المسرحية عددًا من الفنانين ومن بينهم شمس وخالد محروس وإحسان ترك وتأليف أحمد عبدالله وديكور وإخراج وليد جابر.

أبو الليف يلتقي الجمهور السكندري

وأعرب أبو الليف، في بيان، عن سعادته بالعمل في المسرحية، خاصة أنَّه يقدمها في الإسكندرية، مضيفًا أنَّ الجمهور السكندري متذوق للفن ومحب له وأنه يتمنى أن يلقى العرض نجاح كبير وقت العرض وأن يقدم وجبة خفيفة للجمهور في موسم الصيف.

آخر أعمال نادر أبو الليف

وكانت آخر أعمال نادر أبو الليف مسلسل «ولاد إمبابة» عام 2020، وشارك في بطولته فريدة سيف النصر، وإيمان السيد، وسعد الصغير، وعمرو رمزي، ومصطفى أبو سريع، وغادة نافع، شمس، وهاني حسن الأسمر، وإسماعيل فرغلي، وياسر الزنكلوني، ومراد فكري صالح، ومنير مكرم ومن تأليف أيمن بكري وإخراج ممدوح زكي.