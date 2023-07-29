تكريم نادر أبو الليف بمهرجان «هرم الإبداع الدولي» أغسطس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان «هرم الإبداع»، عن تكريم المطرب نادر أبو الليف، ضمن أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وذلك في أغسطس المقبل.

وقال المهندس أحمد يسري، مؤسس مهرجان هرم الإبداع الدولي، أن المهرجان إبداعي ثقافي فني، ورسالة منا برعاية الإبداع والمبدعين في كافة المجالات الفنية، والابتكارية على مستوى الوطن العربي، وأن الدروة الثامنة من المهرجان تكرم نجوم الفن والغناء والإعلام والرياضة على مستوى الوطن العربي، وذلك في حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وبما أن مصر هي المركز النابض بالحياة في صناعة الأفلام والدراما في العالم العربي، فتاريخها حافل بالأعمال السينمائية والدرامية، كما تعتبر مصر مركز هذه القوة الناعمة في العالم العربي.

مؤسس مهرجان «هرم الإبداعي» يكشف تفاصيله

وأضاف يسري، أن المهرجان يسلط الضوء على حياة الفنانين القدماء الذين أسعدوا الملايين من الشعوب، وذلك من خلال تكريم أسماء الأحياء منهم وأسماء الذين رحلوا عن عالمنا.

كما أنه في إطار تشجيع رواد الأعمال، وعرض تجارب الشباب الريادية في الاستثمار الداخلي بمصر، فإن هذا المحفل الدولي الكبير يشهد تقديم نماذج مصرية مشرفة، من شباب ورواد الأعمال المصريين والعرب، أمام الوفود الدولية المشاركة بالحفل، وتكريمهم كأهم النماذج الريادية المصرية، وأيضا تكريم سفراء التعليم المصري على المجهود الكبير في مجال التعليم.

جدير بالذكر أن مهرجان «هرم الإبداع الدولي» يقام كل عام في القاهرة، بحضور كبار الشخصيات على مستوى الوطن العربي، حيث يتم تكريم أفضل مائة شخصية مؤثرة في الوطن العربي سنويا، كما أن المهرجان يسلط الضوء على حياة الفنانين القدماء الذين أسعدوا الملايين من الشعوب، من خلال تكريم أسماء الأحياء منهم وأسماء الذين رحلوا عن عالمنا.