محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة انتقال فرق الطوارئ للتعامل مع طفح المياه بالقنطرة غرب

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة انتقال فرق الطوارئ في مركز القنطرة غرب للتعامل مع طفح للمياه، بجوار محول كهرباء بالقنطرة غرب لتفادي تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقال اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إنه تم توجيه فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع طفح المياه وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتقال فرق الطوارئ

وقال اللواء هنري إبراهيم إن المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلقى بلاغا بطفح مياه صرف بجوار محول كهرباء الرياح بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف أنه بناءًاعلى توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة مع كافة الأزمات والكوارث التي تقع داخل نطاق المحافظة تم إخطار ممدوح رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب الذي أشرف على دفع معدات الوحدة المحلية لقرية الرياح لشفط المياه بجوار المحول وتأمينه بواسطة شركة الكهرباء.

وأهابت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي طارئ، خاصة مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض المحافظات بسرعة التدخل وحلها على الفور.