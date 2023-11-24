حكاية مشروب «الجبنة» في موسم الأمطار بالبحر الأحمر.. عادة تتوارثها الأجيال

العديد من الطقوس المميزة والمختلفة، اعتاد سكان المحافظات المختلفة على فعلها، إذ تتميز كل محافظة بعادات معينة في المواسم المختلفة، ففي البحر الأحمر، وبالتزامن مع سقوط الأمطار واقتراب الأجواء الشتوية، يجلس أهالي القبائل في مجموعات، يتبادلون الأحاديث في حلقات السمر بداية من وقت العصر حتى غروب الشمس، ويشربون «الجبنة».

مشروب الجبنة في جنوب البحر الأحمر

وقال وصفي تمير المؤرخ التاريخي في البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «الجبنة» هو المشروب الرسمي في جنوب البحر الأحمر، ويعد من أشهر المشروبات الساخنة، حيث حبيبات البن الطازجة المحمصة على الفحم، ثم تطحن ويضاف إليها الجنزبيل، ثم تسوى على الفحم، ويُشترط أن يتناول الفرد، منها عدد فردي واحد أو ثلاثة أو سبعة فنجانين كما جرت العادة.

التنزه وشرب «الجبنة» في مجموعات

وأضاف «وصفي» أنّ خروج سكان قبائل جنوب البحر الأحمر، إلى الجبال والمراعي بغرض التنزه وشرب الجبنة في مجموعات، هي عادة تتوارثها الأجيال عبر العصور وتحرص على ممارستها.

ولفت إلى أنّ «قعدة العصاري»، تبدأ من بعد وقت العصر وحتى غروب الشمس خاصة بعد سقوط الأمطار مثلما حدث في الأيام الماضية، ويحرص الشباب عليها كنوع من أنواع الترفيه، وتشمل حلقات سمر وتبادل الأحاديث المختلفة.