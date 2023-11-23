ممثل الأغلبية بـ«النواب»: الرئيس السيسي يتعامل مع القضية الفلسطينية بحكمة شديدة

أشاد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتعامل مع ملف القضية الفلسطينية بحكمة شديدة، وشجاعة قائد وزعيم حقيقي.

مصر لا تتخلى عن أشقائها

أضاف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في تصريحات لـ«الوطن»، أن توجه الدولة المصرية حكومة وشعبا لم يتغير من اللحظة الأولى للأزمة، حيث عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المستويات، من أجل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن أول قمة في العالم حول القضية الفلسطينية، كانت «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة عربية وعالمية كبيرة للغاية.

وأوضح ممثل الأغلبية البرلمانية، أن حديث الرئيس السيسي بأن «القضية الفلسطينية خط أحمر»، عبر عن جموع الشعب المصري بأكمله، الذي يقف داعما ومساندا للشعب الفلسطيني، ليس في الأزمة فسحب، وإنما عبر تاريخه، مؤكدا أن إرسال مصر لـ80% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى أشقائنا في قطاع غزة، أمر يدعو للفخر والشرف الكبير، ويؤكد أن لدينا قيادة حكمية، ولا تتخلى عن أشقائها أبدا مهما حدث.