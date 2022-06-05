اكتمال النصاب القانوني لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية «صور»

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء انتخابات لاختيار 10 أعضاء مرشحين من مشايخ الطرق الصوفية من بين 18 مرشحًا، حيث ينتخب 72 شيخ طريقة أعضاء المجلس الجديد برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وفقا لنص القانون 118 لسنة 1976.

وقال حمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية والمتحدث الرسمى لها، إنّ الجمعية العمومية تنعقد في الاقتراع لاكتمال النصاب القانوني بحضور 30 شيخا.

وأكد قنديل، أنّ من المقرر أن تبدأ الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية في تمام العاشرة صباحا تحت إشراف لجنة مشرفة على الانتخابات بحضور ممثل عن الهيئة القضائية من مجلس الدولة وممثل عن محافظة القاهرة، وممثل عن وزارة الأوقاف، وفي حال عدم اكتمال النصاب ترجئ لمدة ساعة لحين اكتمالها واستكمال العملية الانتخابية، وتبدأ عملية الفرز فور الانتهاء مباشرة وإعلان النتيجة، وفي حال عدم اكتمالها يحدد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، أنّ المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية، وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة.

وأوضح أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية، وتكون مدة المجلس 3 سنوات، ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين.