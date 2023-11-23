أول رد فعل من محمد رمضان بعد صدور حكم غيابي بحبسه سنة

يواجه الفنان محمد رمضان أزمة جديدة، بعدما صدر حكم قضائي ضده، من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بالحبس لمدة سنة غيابيًا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، عن أحد البنوك الخاصة.

وكشف أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، لـ«الوطن»، تفاصيل ذلك الحكم، مؤكدًا أنّه صدر قبل أكثر من شهر تقريبًا، وليس اليوم الخميس، مؤكدًا أنّ هذا الحكم ليس نهائيًا كما يعتقد البعض، وجرى تقديم طعن كإجراء قانوني، ولم يصدر حكم جديد حتى الآن، حيث إنّ القضية ما زالت أمام القضاء.

كان الفنان محمد رمضان قال إنه تم التحفظ على أمواله المودعة بأحد البنوك عبر فيديو نشره على صفحته بـ«فيسبوك»، مضيفا: «صحيت النهارده على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان تم التحفظ على فلوسك، قلت له مفيش مشكلة».