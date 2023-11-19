من «ملكة» إلى «الجوكر».. وصلة غزل بين محمد رمضان وأحلام

حرص الفنان محمد رمضان، على نشر فيديو مقابلته بالفنانة أحلام، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّق رمضان، على الفيديو قائلًا:«أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية.. ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة».

أحلام تقابل محمد رمضان

وجاء الفيديو داخل أحد الاستوديوهات، وقال محمد رمضان خلاله: «انتي مصدر الثقة بالنفس، انتي ملكة»، لترد عليه قائلة: «يا حبيبي أنت يا بطل، أنا مسمياك الجوكر، لأنك تتحط في كل مكان بتنجح».

وكان الفنان محمد رمضان شارك فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، يُظهر 3 فتيات من فلسطين يوجهن الشكر له على موقفه تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلًا: «بنات غزة يا أشجع بنات الدنيا.. أنا اللي بشكركم على بطولتكم وصبركم، أنتم مثال لكل بنت عربية شجاعة عاشقة لتراب وطنها.. ربنا يحفظكم وينصركم».