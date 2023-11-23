حكم غيابي بحبس محمد رمضان سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بالحبس سنة «غيابي»، على الفنان محمد رمضان، بتهمة ترويج أخبار كاذبة عن أحد البنوك.

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك عبر فيديو نشره على صفحته بـ«فيس بوك»، مضيفا: «صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي».