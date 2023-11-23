كلمات الرئيس السيسي عن حماية الأمن القومي.. القضايا الإقليمية والدولية شاهد عيان

ركائز أساسية وضعتها الدولة المصرية، عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أهمها اتباع سياسة خارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ذات توجه عربى وأفريقي، وعلى رأس كل ذلك الحفاظ على أمنها القومي، حيث سعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 ممثلة عن شمال افريقيا إلى التعبير عن مصالح الدول النامية لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا ودعم جُهود المنظمة في صونِ السِلم والأمن الدولِيين.

مجلس الأمن

وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، فإن القضايا العربية والأفريقية تأتي في مقدمة أولويات عمل مصر في مجلس الأمن حيث سعت على الصعيد العربي إلى التصدي للتحديات التي تمر بها المنطقة العربية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف ودعم مؤسسات الدول في القضاء على البيئة الحاضنة.

سياسة الرئيس السيسي في حماية أمن مصر

انتهجت مصر في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سياسة واضحة وصريحة في الحفاظ على أمنها القومي، وذلك ضمن توجهات سياسة مصر الخارجية وحماية الأمن القومي كهدف استراتيجى يقوم على الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي، فضلاً عن تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار

السياسة الخارجية المصرية تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أولها حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا، ثم تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي باتباع استراتيجية شاملة، والسعي لوضعه على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية.

«حماية الأمن القومي المصري».. ظلت هذه الكلمات على رأس أولويات الدولة المصرية، وظهرت جلياً في تصريحات عديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرات وقمم مهمة سواء عربية أو دولية، وآخر هذه التصريحات ما أدلى به الرئيس اليوم في فعالية «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولي، التي أكد خلال أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية خط أحمر وحماية الأمن القومي المصري خط أحمر.

حماية الأمن القومي المصري

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف الفعاليات على التأكيد على حماية الأمن القومي المصري، ودليل ذلك خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، شدد الرئيس على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيس للقوات المسلحة، بهدف حماية الحدود، دفاعا عن الأمن القومي و مصالح مصر، قائلاً: «مصر لم تكن أبدا تتجاوز حدودها وأهدافها وتحافظ دوما على أرضها وترابها دون أن تمس».

خلال فعاليات افتتاح معرض اتحاد الصناعات، كانت كلمات الرئيس السيسي واضحة وصريحة، حول حماية الأمن القومي، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية: «مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا فى القضية الفلسطينية.. ومصر دولة ذات سيادة.. دولة قوية جدا لا تمس وبطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى وبالله محدش يقدر».

خلال كلمة الرئيس السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية في 2022، أكد أن الأمن القومي العربي، كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بالعالم العربي، وشدد الرئيس على أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي.

لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري

في يوليو 2022 خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة، أكّد أنَّه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري وما يرتبط به من خطوط حمراء، مضيفًا «سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل».

في 20 يونيو 2020، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أكد الرئيس أن أمن مصر القومي جزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشر، وثمن جهود القادة والضباط من أبناء القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية الأشقاء والأبناء من المنطقة الغربية، في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمن مصر القومي.

في 19 مايو 2020 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأكد الرئيس في كلمته موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، أخذاً في الاعتبار أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري.

قدرة مصر على حماية أمنها القومي

الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أكد أن حماية الأمن القومي المصري هو الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية، وهو ما يقدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الرئيس دائماً يُدلي تصريحات واضحة ومباشرة بشأن قدرة مصر على حماية أمنها القومي.

وقال الدكتور نجاح الريس لـ «الوطن»، إن مصر كانت حريصة على حماية أمنها القومي خاصة في ظل تطورات الأوضاع سواء في ليبيا أو في فلسطين: «مصر دولة كبيرة ولديها الإمكانيات الكثيرة وآليات وخطط لتأمين وحماية أمنها القومي كما أنها دولة سلام».