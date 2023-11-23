أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي تتضمن تشخيصا دقيقا للقضية الفلسطينية

حلّل الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»، والتي أكد خلالها موقف مصر الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية.

قال أستاذ العلوم السياسية إن موقف مصر ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، خاصة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية، موضحاً أن معظم الدول الغربية تدرك أن تهجير الفلسطينين من قطاع غزة سيتبعه لاحقاً تهجير الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

سبب صمود الشعب الفلسطيني

فسّر الدكتور أيمن الرقب، في حديثه لـ«الوطن»، صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تجاه الأعمال الإجرامية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: «صمود الفلسطينيين في قطاع غزة لإفشال مشروع التهجير تماماً، خاصة وأن قطاع غزة هو خط المواجهة الأول، وإذا انهار انتهت القضية الفلسطينية تماماً»، مُشيداً بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن تشخيصاً دقيقاً للحالة الراهنة للقضية الفلسطينية، موضحاً أن الرئيس فسّر دوافع الانفجار ضد حكومة اليمين المتطرفة، حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، واعتداء المستوطنين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

الحل للقضية الفلسطينية

وتابع أن الرئيس السيسي وضع الحل للقضية الفلسطينية، والذي يتمثل في فتح آفاق سلام للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، فضلاً عن قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وعن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر تستوعب 9 ملايين ضيف، قال الدكتور أيمن الرقب إن استيعاب مصر لهذا العدد من الضيوف يعني أن التهجير للشعب الفلسطيني قبل أن يؤثر على مصر، يؤثر على القضية الفلسطينية، ويُنهي القضية تماماً: «لذلك رفض مصر استجلاب 2 مليون في سيناء يأتي لحماية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني».