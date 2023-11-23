باحث فلسطيني: الرئيس السيسي كان واضحا في شرح وضع القضية الفلسطينية

وصّف الدكتور ماهي صافي، محلل سياسي فلسطيني، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، بأنه كان واضحاً بالأقوال والأفعال على أرض الواقع، حول الأوضاع في فلسطين والقضية الفلسطينية بصفة عامة، مُشيداً بما أكده الرئيس السيسي بأن مصر لم تغلق معبر رفح البري أبداً.

وسائل الإعلام الخارجية

وقال الدكتور ماهر صافي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محاولة وسائل الإعلام الخارجية تشويه وجه مصر أمام العالم تجاه ما يحدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وتشويه وجه مصر التي وقفت بجانب الفلسطينيين من أجل استعادة الحقوق، لم تنجح، وهو ما كشفه الرئيس السيسي خلال كلمته.

فتح معبر رفح البري أمام المساعدات

وأشاد الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن معبر رفح البري لم يُغلق أبداً في وجه المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، والدليل أن القيادة المصرية سخرت كافة مؤسسات الدولة الإعلامية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والأهلية والخاصة، من أجل تقديم كافة أنواع الدعم لشعب فلسطين تخفيفاً للمعاناة جراء العدوان البربري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر قدمت كل ما لديها من أجل إيصال المساعدات واستقبال الجرحى والمرضى للعلاج في مستشفيات في مصر، واختتم بقوله: «هذا ما نعهده على الشقيقة مصر في خدمة القضية الفلسطينية، التي تعتبر أم القضايا في منطقة الشرق الأوسط».