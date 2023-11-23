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«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت ثبات موقف مصر تجاه فلسطين

كتب:

عمرو صالح
08:39 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
عصام هلال عفيفي

عصام هلال عفيفي

أشاد عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن» بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، باستاد القاهرة، اليوم، بحضور آلاف المواطنين.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وقال «عفيفي» لـ«الوطن»، إن كلمة الرئيس السيسي، حملت العديد من الرسائل المهمة، أولها تأكيد ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والتمسك بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى الرفض المطلق لفكرة تصفية القضية على حساب دول الجوار وتهجير الأشقاء الفلسطنيين من أراضيهم.

وتابع الأمين المساعد لحزب «مستقبل وطن»: «أكدت كلمة الرئيس أن مصر لم ولن تتأخر لحظة في تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين وذلك بالتأكيد على أن معبر رفح لم يغلق نهائيا من الجانب المصري».

واختتم الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، حديثه، مؤكدا مساندة القيادة السياسية في كل قرارتها المتعلقة بالموقف الفلسطيني.

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