نائب رئيس حزب مستقبل وطن: الشعب المصري لم يتقاعس في دعم غزة

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هناك عددا من الرسائل خرجت من احتفالية فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأول تلك الرسائل أن كل أبناء الشعب المصري فى وقت الجد يد واحدة، ولم يتقاعس أحد من أبناء الشعب المصري بدءًا من الرئيس السيسي تجاه غزة.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، المذاع على قناة «الحياة»، قائلًا: «ربنا حبانا بالرئيس السيسي، بنسند عليه وهو بيتسند على شعبه، وهو ما ظهر للعالم كله، الاحتلال الإسرائيلي قاصد يقول إحنا بنقتل الأطفال عادى، وبندمر المستشفيات عادى، عشان يبيد ويخوف ويهجر».

الشعب المصري يظهر بمعدنه الطبيعي

وتابع: «على قد المرحلة الصعبة اللى عايشين فيها كلنا، عاجبنى أننا بنقسم القوت، بنقسم الرغيف أنا وجارى مع بعض، وهو ما اتضح فى كم المساعدات الاقتصادية التى خرجت من شعب يعاني اقتصاديا فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، والشعب المصري بيظهر بمعدنه الطبيعي، محدش قاله ولا أجبره».