5 مواقف تاريخية للرئيس السيسي لدعم الأمن القومي المصري في سيناء

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري على مختلف الأصعدة والاتجاهات الاستراتيجية، وخصوصًا أرض شبه جزيرة سيناء، والتي اتخذ بحقها عدة قرارات يسجلها التاريخ بأحرف من نور، والتي جاءت أبرزها كالآتي:

1- حظر تمليك أراضي سيناء لغير المصريين

مواقف عدة ساهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفظ الأمن القومي للدولة المصرية، وشبه جزيرة سيناء، والتي خدم على أراضيها المقدسة بعد تخرجه في الكلية الحربية، لكن يظل قرار «الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 203 لسنة 2012، والمنشور في عدد الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، الصادر في 23 ديسمبر سنة 2012»، هو أحد أهم الإجراءات التي اتخذها الرئيس، لوأد مخطط تمليك أراضي سيناء لغير المصريين.

وحظر وزير الدفاع – آنذاك – التملك في شبه جزيرة سيناء لغير المصريين، في قراره، مع شريطة الحصول على موافقات الجهات المعنية، لمواجهة المخططات الرامية لتمليك أراض من سيناء لغير المصريين.

2 - عودة الحياة لطبيعتها في «أرض الفيروز»

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الدولة بمؤسساتها ومختلف جهاتها الفاعلة في تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية والمتطرفة، وهي الجهود التي نجحت في إعادة الحياة لطبيعتها في «أرض الفيروز»، وإشادة كل الجهات الدولية بالنجاحات المصرية في القضاء على الإرهاب والتطرف العنيف في سيناء.

3 - منع مخطط الإخوان لمنح أراض بسيناء للفلسطينيين

ثاني المواقف التاريخية، التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان رفض العرض الذي قدمه الرئيس الراحل محمد مرسي؛ حيث عرض على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو مازن منح الفلسطينيين قطعة أرض من سيناء، وهو الموقف الذي رفضه «السيسي» لدى علمه بتلك الواقعة، وكذلك الرئيس الفلسطيني.

4 - رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

ومنذ اللحظة الأولى لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وخطاب المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال للفلسطينيين بـ«التوجه جنوب قطاع غزة»، وهو الاتجاه الذي تقع فيها شبه جزيرة سيناء، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض كل المخططات أو المقترحات لدفع الفلسطينيين إلى «سيناء»، وأكد الرئيس السيسي لمختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، رفض الدولة المصرية الحاسم لهذا المخطط، ما أدى لتراجع العديد من القوى الفاعلة عن تلك المقترحات، وأخرهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، دعمه موقف لمصر بمنع تهجير الفلسطينيين قصريًا لسيناء.

5- إطلاق أكبر مخطط تنموي شامل لسيناء

وشهدت شبه جزيرة سيناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق أكبر مخطط تنموي شامل ومتكامل لكل القطاعات في «أرض الفيروز».

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زياراته الأخيرة لشبه جزيرة سيناء، أن مصر عملت على تنفيذ أكثر من ألف مشروع تنموي متكامل في سيناء منذ منتصف عام 2014، وهي الفترة التي تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، حتى الآن، بإجمالي 726 مشروعًا بالفعل نُفذت بتكلفة 246 مليار جنيهًا، وقرابة 289 مشروعًا أخر يجري العمل على الانتهاء منها وتنفيذها بتكلفة 37 مليار جنيه.

وشهدت زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لسيناء، إطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتضمن مشروعات مستهدفة في كل القطاعات التنموية على أرض سيناء المُقدسة.