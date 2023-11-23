محافظ شمال سيناء: تجهيز حافلات لنقل الفلسطينيين العالقين في العريش لمعبر رفح

أعلنت محافظة شمال سيناء، توفير حافلات نقل مجانية للعالقين من أبناء قطاع غزة بالعريش لتوصيلهم إلى معبر رفح غدًا.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة لتخصيص حافلات لنقل العالقين الفلسطينيين الراغبين في العودة لقطاع غزه من معبر رفح البري، مضيفا: «المحافظة جاهزة بحافلات لنقل العالقين من مقار إقامتهم في العريش والشيخ زويد إلى معبر رفح مجانًا».

وأوضح المحافظ أن المحافظة لم تدخر جهدًا في مساعدة العالقين، من خلال حل مشكلاتهم، وتخصيص سكن لهم بعمارات السبيل غرب العريش وتوفير سبل وإعانات إعاشة يومية ووجبات، شاركت فيها جمعيات خيرية ومؤسسات، بالإضافة للتضامن الاجتماعي.

توفير سكن بديل وجميع الإمكانيات للعالقين

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن العالقين هم مجموعة تأخر سفرهم إلى قطاع غزة، وأغلقت أمامهم المعابر بسبب الحرب على القطاع، وتعذر سفرهم وتمت مساعدتهم بتوفير سكن بديل لهم مجاني في العريش ومستلزمات شخصية لظروفهم التي مروا بها.

موافقة المختصين على سفر العالقين الى غزة

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة قد أعلنت عن موافقة الجهات المختصة على عودة العالقين الفلسطينيين الراغبين في العودة لقطاع غزة طواعية بدءًا من غدًا الجمعة، وذلك بناءً على ترتيب وتنظيم الكشوفات الخاصة بالعالقين.