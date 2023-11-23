مستشار «أبو مازن»: مصر أفسدت مخططات تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنَّ كل كلمات الثناء والاعتزاز والافتخار بمصر لا تكفي، وكل قواميس اللغة العربية لا تستطيع أن تعبر عن حقيقة شعورنا تجاه الموقف المصري العظيم، مؤكداً أنه ليس جديداً على مصر، وهي حاضرة بالمواقف والأفعال التي نجحت في إفشال مخططات التهجير.

«الهباش»: مصر الدولة العربية الأكثر تقديماً للشهداء في سبيل نصرة فلسطين

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة قناة «CBC»، مساء اليوم الخميس، أنَّ مصر الدولة العربية الأكثر تقديماً للشهداء من أبنائها في سبيل نصرة القضية الفسلطينية، وأفشلت الكثير مما أُريد بالقضية من تصفية، ومصر تعيد مواقفها النبيلة اليوم تجاه القضية، والدالة على الأصالة المصرية.

قدر مصر أن تكون الأقرب لفلسطين

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: «لا أريد أن أكون مداحاً ولكنها الحقيقة التي ينطق بها كل فلسطيني تجاه أشقائه في مصر وكافة الدول العربية كلُ بحسب طاقاته وضرورات ومقومات دوره، وقدر مصر أن تكون الأقرب والأكثر مجاورة إلى فلسطين، بجانب الأردن، والأكثر احساساً بالشأن الفلسطيني بين العالم العربي والإسلامي».

موقف مصري أردني رافض لتهجير شعب فلسطين

واستطرد «الهباش»، أنه «مع بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، نطق رئيس الوزراء الإسرائيلي بما في صدره وظهر في مواقفه نيته في تهجير أبناء فلسطين من القطاع، لينساق وراءه العديد من قيادات الاحتلال سواء من اليمين أو غيره، وظنوا في مصر والأردن السكوت وعدم إظهار موقف ليفاجؤوا بالرفض».

وأشار إلى الموقف الصارم والشجاع والحاد الذي اتخذته كل من مصر والأردن تجاه محاولات التهجير، والذي جيَّش فلسطين قيادةً وشعباً ضد التهجير، حتى الدولة الأكثر دعما لإسرائيل، الولايات المتحدة، أصبحت تعلن معارضتها لمسألة التهجير والمخطط.