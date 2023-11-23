جهود مضنية من «حملة السيسي» لدعم فلسطين.. مواقف مشرفة وفعاليات تضامنية

أثبتت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، دعمها الكامل للأشقاء في فلسطين، منذ بداية العمليات الإجرامية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال عدد من المواقف والخطوات المشرفة، التي جاءت تعبيرًا عن موقف ممثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توضح «الوطن» عددًا من الفعاليات والمواقف التي اتخذتها الحملة لدعم الأشقاء في غزة، في الآتي:

- مشاركة الحملة في فعالية «تحيا مصر .. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي عقدت اليوم في استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المواطنين لتأكيد موقفها الداعم للفلسطيننين.

تخفيض أوجه الدعاية لخدمة القضية الفلسطينية

- إعلان المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، خدمة للقضية الفلسطينية، ودعوة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة «حياة كريمة».

- نظمت الحملة وقفة احتجاجية ضد القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني بحضور مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار والمواطنين.

- شارك أعضاء الحملة برئاسة المستشار محمود فوزي في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز الدم الإقليمي بالعجوزة.

- دعوة المصريين القادرين على التبرع بالدم أن يتوجهوا فورًا للتبرع في نقاط التبرع.

- أعلنت الحملة الحداد وإلغاء جميع فعالياتها الأربعاء 18 أكتوبر مع تصاعد الأحداث في غزة، وقصف المستشفى الأهلي المعمداني.

- استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، ووفداً من الجالية الفلسطينية للتأكيد على دعم الرئيس للقضية الفلسطينية وحرصه على وقف إطلاق النار وإرسال الدعم الإنساني والطبي إلى غزة.

رفض تصورات إسرائيل الهادفة لتصفية القضية

- شاركت في مؤتمر «مجلس القبائل والعائلات المصرية»، الذي انعقد تحت عنوان: «صوت غزة من القاهرة»، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.

- رفضت الحملة كل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، مؤكدة أن لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين.

- ثمّنت الحملة انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهل فلسطين، والتي ضمت قاطرات محملة بالمواد الغذائية واللحوم وكذلك عدد من الخيم والبطانيات.