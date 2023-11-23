وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى دار السلام المركزي

أجرى أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، زيارة تفقدية للمستشفى التكاملي بأولاد يحيى الحاجر، ومستشفى دار السلام المركزي لتفقد سير العمل فيهما، برفقة المهندس علي عبد الساتر، رئيس المشروعات في الدعم الفني بوزارة الصحة، وحسن محروس، مدير عام طب العلاجي، وأيمن مكرم، مدير إدارة الكلى، ومحمد عبد الفتاح، مدير المكتب الفني.

تقديم الخدمات الطبية بشكل مستمر

وتم خلال الزيارة تفقد المستشفيات والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل مستمر ومنتظم للمرضى، خاصة فيما يتعلق بوحدة الغسيل الكلوي التي تقدم الخدمة لـ 45 مريضًا.

استعادة القدرة الكاملة لتقديم الخدمات الطبية

وشدد الدكتور أبو هاشم، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للإنشاءات وضرورة العمل بجدية للانتهاء من الأعمال الجارية في مستشفى دار السلام المركزي حتى تستعيد القدرة الكاملة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة سوهاج، عيادتي الأسنان وتنظيم الأسرة ووحدة الغسيل الكلوي في المستشفى؛ للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك للتواصل المباشر مع المرضى والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها فورًا.