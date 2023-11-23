جابر القرموطي يشيد بفيلم «هيكل»: تناول زوايا مختلفة.. وشهادة أسرته دليل نجاح

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» الذي أنتجته وعرضته قناة الوثائقية على 3 أجزاء، موجهًا تحية إلى فريق عمل الفيلم.

وأشاد «القرموطي» بجهود معد وكاتب الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، وهو الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس تحرير البرامج والأفلام في قناة «الوثائقية»، والذي وصفه بأنه «الدينامو الرئيسي»، لافتًا إلى منشور على «فيس بوك» له يتحدث فيه عن بعض كواليس الفيلم.

«القرموطي»: إشادة زوجة الراحل محمد حسنين هيكل بجهود القائمين على الفيلم الوثائقي

وأضاف الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه حلقة من برنامجه «مانشيت»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ «إمام» كتب في منشوره بعض من كواليس الفيلم، وإشادة زوجة الكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل، بجهوده في الفيلم الوثائقي الذي تناول سيرة «هيكل» في محطات مختلفة من حياته، واصفةً إياها بأنها: «سيرة لا تنسى» وأنها شاهدت في الجزء الثالث لأول مرة مشاهد عن حريق برقاش وجنازة الأستاذ هيكل، وتأثرت بشدة، مؤكدا أن شهادة الأسرة دليل نجاح للفيلم.

«القرموطي» يتوجه بالشكر إلى الكاتب الصحفي إمام أحمد

وتابع الإعلامي جابر القرموطي، «أتوجه بالشكر إلى الكاتب الصحفي إمام أحمد لاهتمامه بفيلم هيكل ليخرج بصورة متقنة متناولاً زوايا مختلفة، وهو ما اعتدنا عليه في كل أعمال قناة الوثائقية، ونشكرهم جميعاً».

فيلم «هيكل سيرة الأستاذ» من إعداد وكتابة إمام أحمد، إخراج خالد المساج، منتج فني هاجر محمد، مدير تصوير بيشوي عاطف.