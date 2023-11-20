سفارة فرنسا: شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تصل مصر

أعلنت السفارة الفرنسية في القاهرة، اليوم الاثنين، عن وصول ⁧‫شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مصر، لصالح الشعب الفلسطيني، تمهيداً لنقلها إلى قطاع ⁧‫غزة، الذي يتعرض لعدوان مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي‬⁩.

حجم المساعدات المختلفة

وأضافت السفارة الفرنسية، عبر حسابها على منصة «أكس»، تويتر سابقاً، أن حجم الشحنة الجديدة من المساعدات يبلغ 11 طناً، وتشمل أدوية وتجهيزات ومعدات طبية طارئة، لعلاج حوالي 1000 جريح من ذوي الحالات الخطيرة، وما يعادل وحدتين صحيتين متنقلتين.