مصرع عامل في حادث سير بإمبابة

لقي عامل مصرعه بعد أن دهسه لودر أثناء سيره في إمبابة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوفاة عامل دهسه لودر.

على الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، المقدم محمد سعودي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير عامل 25 عاما، بالشارع أثناء فترة الراحة من عمله، قام سائق لودر 22 عاما، بالاصطدام به، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على اللودر وقائده.