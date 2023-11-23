«التجمع» عن كلمة الرئيس السيسي اليوم: أبرزت جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأحد المشاركين في الفيلم التسجيلي المعروض في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروع التنموي الذي قدمه الرئيس، وحشد له كل مؤسسات الدولة وإمكانياتها؛ لتسريع التنمية وتجهيز مصر للانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، يستدعي تقدير وتأييد الشعب المصري كله.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، أبرز دور مصر الواضح والصريح تجاه القضية الفلسطينية، وحجم الجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية منذ بدء الأزمة، خاصة مع تأكيده على أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وأن حجم المساعدات المصرية الموجهة إلى قطاع غزة، وصلت إلى 80% من إجمالي ما قدمه العالم، وهو ما يؤكد تمسك مصر قيادةً و شعبًا بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني لأخر مدى رغم كل الضغوط التي تواجهها سواء كانت اقتصادية أو سياسية.

كلمة الرئيس السيسي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وهذه نقطة مهمة للغاية، «شوفت كتير من المغالطات على إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر، وده محصلش خالص».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «معبر رفح من جانبنا إحنا فاتحينه بشكل مستمر، وكنا بندخل قبل موضوع 7 أكتوبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون».

وأكد، أن مصر قدّمت مساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 75 إلى 80% من إجمالي نسبة المساعدات التي دخلت إلى القطاع، متابعا: «حجم اللي جه من الدنيا كوم واللي قدّمته مصر شيء تاني، ده مش من ولا حاجة».