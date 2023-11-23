نجلاء بدر تعلن وفاة خالتها وصلاة الجنازة بعد العصر في التجمع الخامس

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن وفاة خالتها، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك».

وفاة خالة الفنانة نجلاء بدر

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقلت الى رحمة الله تعالى، خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد، اليوم، سيقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة خلف كلية البنات مصر الجديدة».

نجلاء بدر تطلب الدعاء لخالتها

وطالبت نجلاء بدر الدعاء لخالتها بالرحمة والمغفرة: «نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر

يعتبر مسلسل صوت وصورة آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر، والتي جسدت من خلاله دور زوجة عصام الصياد، الذي تدور أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال فيلم صوت وصورة

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، رامي الطمباري، إيمان الشريف، هاجر عفيفي، ولاء الشريف، مروة عيد.