«التجمع»: كلمة السيسي في «تحيا مصر وفلسطين» قطعت الطريق على المزايدين

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، خلال مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، جاءت في وقتها المناسب تمامًا، لقطع الطريق على كل المزايدين على الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني في غزة.

حجم المساعدات المصرية

وأضاف «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر بعد نجاحها في فرض إرادتها لضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، رغم رفض إسرائيل وتعنتها، ووصول المساعدات المصرية لنحو 80% من حجم المساعدات الدولية مجتمعة، سواء من دول عربية أو أجنبية أو منظمات، لم تنتظر شكرًا من أحد، لكنها فوجئت بأصوات حاقدة، تسعى للانتقاص من الدور المصري، الذي أشاد به أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها مصر، ودورها المقدر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الدور المصري

وأشاد مساعد رئيس التجمع، بتأكيد الرئيس السيسي على استمرار مصر في القيام بدورها الإنساني والقومي، في تقديم المساعدات باستمرار عبر معبر رفح، إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

وأكد «فؤاد»، أن الشعب المصري بكل فئاته يؤيد موقف الرئيس الذي يتفق مع تضامنهم مع فلسطين وشعبها، حتى يستعيد حقه المشروع في تحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة.