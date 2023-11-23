مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. 27 شهيداً في قصف مدرسة للأونروا في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 27 شهيداً على الأقل، وإصابة نحو 93 آخرين، في قصف استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».