«اليونيسف»: دور محوري وهام للحكومة المصرية في أزمة غزة

قال الدكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن الحكومة المصرية لعبت دورا محوريا وهاما في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، من خلال إقامة الممر الإنساني من مصر إلى رفح، وهو ممر ضروري لإنقاذ حياة مئات الالاف من الاطفال في غزة.

دور استثنائي لمصر في توصيل المساعدات إلى غزة

وأضاف «هوبكنز»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على قناة «ON»: «أنا سعيد بأن الحكومة المصرية قامت باتخاذ هذا النهج الاستباقي البناء، وشاركت بفاعلية ضمن الجهات الفاعلة الإنسانية بما في ذلك اليونيسف، وينبغي أيضا القول بأن الهلال الأحمر المصري قام بعمل استثنائي في المعاونة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا ومع اليونيسيف وباقي مؤسسات الامم المتحدة الأخرى».

الدور المصري في غاية الأهمية

وأكد ممثل منظمة اليونيسف في مصر أن الدور المصري في غاية الأهمية، ولذلك يدعو اليونيسف مصر لاستمرار عمل الممر الانساني عبر معبر رفح وصولا إلى غزة حتى نتمكن من إدخال الإمدادات عبر خطوط الإمداد مثل الإمدادات الطبية والأدوية والمستهلكات ومعدات المياة ومعدات خاصة للأطفال.