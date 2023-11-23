استشهاد 6150 طفلا فلسطينيا منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

بعد مرو 48 يومًا على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، وصلت عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 1400 مجزرة وبلغ عدد المفقودين ما يقرب من 7000 مفقود، بين أشخاص تحت الأنقاض أو جثامين ملقاه في الشوارع والطرقات، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وذكر المكتب الإعلامي أن عدد الشهداء وصل إلى 14854 شهيدًا، بينهم أكثر من 6150 طفلًا، وأكثر من 4000 امرأة، أي قرابة 69% من الشهداء من فئتي الأطفال والنساء.

شهداء الكوادر الطبية 207 أطباء وممرضين ومسعفين

بينما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 65 صحفيًا منذ العدوان، في محاولة لمنعهم من نشر وترويح انتهاكات الاحتلال بغزة.

36 ألف إصابة منذ بدء العدوان

ووصل عدد الإصابات إلى 36 ألف إصابة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، ووصل عدد المدارس إلى 299 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.