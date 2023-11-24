كيف ستستلم دولة الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية؟

بعد 48 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ستدخل الهدنة الإنسانية والتي تستمر لمدة 4 أيام حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحًا، وتعمل الهدنة على إطلاق سراح المحتجزين من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن كيف ستستلم إسرائيل المحتجزين من الفصائل الفلسطينية؟

بحسب تقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية، فعملية تبادل المحتجزين هي الأكثر أهمية خلال الوقت الحالي، خاصة عملية التبادل الأولى، و10 هو الحد الأدنى لعدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم كل يوم.

كيف ستستلم دولة الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين؟

في كل مساء، سيُسلم الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للصليب الأحمر قائمة توضح أسماء من سيتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي، وبدوره، سيقوم الصليب الأحمر بنقل المحتجزين من جانب الفصائل الفلسطينية إلى رفح، وسيكون بعض الجنود الإسرائيليين في استقبالهم، وهم مدربون تدريبًا خاصًا.

سيتحقق جنود جيش الاحتلال من هويات المحتجزين ومدى تطابقها مع الأسماء الموجودة في القوائم التي تسلمها الصليب الأحمر، ثم ستقوم طائرات «هليكوبتر» بنقل المحتجزين إلى المستشفيات في تل أبيب، وهناك ستتمكن عائلاتهم من رؤيتهم.

أول يومين.. فترة اختبار

وأكد تقرير «CNN»، أن أول يومين من إطلاق سراح المحتجزين سيتم التعامل على أنهما «فترة اختبار»، وذلك للتأكد من نجاح العملية، وفي اليوم الثالث، سيكون هناك مناقشات طويلة ومكثفة حول المرحلة الثانية لإطلاق سراح المحتجزين الباقيين.