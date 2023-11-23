الهلال الأحمر الفلسطيني: نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الطواقم الطبية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».

وأوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء الخميس، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء أكثر من 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.

كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصاً من «قلقيلية» شمال غرب الضفة الغربية، خلال الساعات القليلة الماضية، و4 آخرين، بينهم 3 من الأسرى المحررين والرابعة زوجة أحد الأسرى من محافظة «طوباس»، الواقعة شمال شرق الضفة، كما جرى اعتقال تسعة من «نابلس»، في شمال الضفة، وخمسة آخرين من مدينة ومخيم «جنين».