باحث بـ«المصري للدراسات»: الهدنة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن أهالي غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ أهمية الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ووساطة مصرية وقطرية وبتنسيق مع الولايات المتحدة، مرتبط ببعض الاعتبارات الرئيسية، أبرزها الأوضاع الإنسانية الصعبة التي وصل إليها قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل على مدار 47 يوماً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

اعتبارات تكسب الهدنة أهمية متزايدة

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة له عبر «زووم»، ببرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة قناة «CBC»، مساء اليوم الخميس، أنَّ أزمات إنسانية رئيسية بقطاع غزة في ضوء الدمار المباشر المترتب على الحرب والحصار وقطع الخدمات الأساسية ما تسبب في أزمة كبيرة لـ أهالي غزة.

الهدنة تسهم في تخفيف المعاناة عن أهل غزة

وتابع الباحث بالمركز المصري أن «الهدنة ستسهم في تخفيف حجم المعاناة الإنسانية لقطاع غزة، وستتيح الوساطة الفاعلة في هذا الملف وتحديداً الدور المصري، من أجل استكمال المباحثات والتحركات بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل والعودة للمسار السلمي وحل الدولتين».