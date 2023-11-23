ضبط 20 طن سلع مدعمة قبل طرحها في السوق السوداء بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية، من ضبط كميات من السلع المدعمة، خلال حملة أشرف عليها اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 طن سكر وأرز مدعم إلى جانب 3 آلاف و276 زجاجة زيت تمويني قبل طرحها في السوق السوداء.

وأكد بيان «تموين المنيا»، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطنين.

ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة

فيما أشار محافظ المنيا، إلى ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، مشددًا على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، والالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – تصرف وتجميع)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.