قيادي بـ«حماة الوطن»: الرئيس السيسي المدافع الأول عن فلسطين أمام العالم

أكد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المدافع الأول عن القضية الفلسطينية أمام العالم مشيرا إلى أن أحدا لا يستطيع المزايدة علي موقف الدولة المصرية التي تعتبر قضية فلسطين قضية أمن قومي.

مصر بذلت جهودا صادقة تجاه الفلسطينيين

وقال يوسف رشدان لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس السيسي بفعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين» عكست الموقف المصري بشأن ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح رشدان، أن كلمة الرئيس السيسي عكست دور مصر المحوري في المنطقة وحرصها علي ترسيخ السلام ودعمها اللا محدود للشعب الفلسطيني ووضعت العالم ومؤسسات المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.

دور مصر المحوري

وشدد رشدان علي أن الرئيس السيسي تمكن خلال الفترة الماضية من انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية، واتساع رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى، وحرص الأطراف الدولية على التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية

وقال رشدان إن الشعب المصري بجميع طوائفه يساند الرئيس السيسي في موقفه من قضية فلسطين مطالبا المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي للإجرام الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.