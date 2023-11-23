باحث بالمركز المصري: كلمة السيسي أكدت الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية

علق محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فاعلية «تحيا مصر وفلسطين» اليوم الخميس، قائلاً إن «كلمة الرئيس جاءت في أعقاب أزمات إنسانية كبيرة داخل قطاع غزة، وتدمير شامل، بسبب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وبالتزامن مع الإنجاز المهم المتمثل في اتفاق الهدنة الإنسانية، الذي نجحت مصر في تمريره جنباً إلى جنب مع قطر، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية».

جملة من الثوابت والمحددات المصرية

وأضاف محمد فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على جملة من الثوابت والمحددات، التي تحكم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وتجاه التصعيد الراهن، حيث تحدث الرئيس السيسي عن رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض مخططات التهجير باعتبار أن ذلك من الثوابت الوطنية.

وأشاد الباحث بالمركز المصري بإشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني بمثابة «خط أحمر» بالنسبة لمصر، موضحاً أن الرئيس فسّر الموقف المصري تجاه قضية التهجير، فالإشكالية ليست في تهجير سكان لبلد شقيق، بقدر ما سيتتبع هذا التهجير.

رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وأكد «فوزي» أن تهجير الشعب الفلسطيني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، قبل أن يكون تهديداً للأمن القومي المصري والسيادة المصرية، وبالتالي رفض مصر للتهجير يأتي إنطلاقاً من إدراكها لأهداف المخطط وحفاظاً على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، قبل أن يكون حفاظاً على الأمن القومي والسيادة المصرية.