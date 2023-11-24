أبرز جهود المركز المصري الألماني للوظائف.. ساعد آلاف الشباب

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انفوجرافيك، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يعد الأول من نوعه في مصر، والذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

خدمات تدريب وتأهيل للعمل أبرز ما يقدمه المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

أنشئ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

يعمل المركز على 3 محاور، وهي:

1- تلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب.

2- التوجيه والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم.

3- إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

- أطلق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا بهدف المساعدة على الحد منالهجرة غير الشرعية.

تم تخريج دفعتين بعدد 1159 فردًا في شركة سيمنز للتدريب في مجال الطاقة بالتعاون مع المركز الألماني التابع لوزارة الهجرة.

- 28.754 إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز المختلفة.

- 225 فرصة عمل وتدريبًا بألمانيا وفرها المركز.

- 4254 فرصة عمل بالداخل وفرها المركز.

608 خدمات إعادة إدماج قدمها المركز.

1154 جلسة استشارية شخصية تم تنفيذها.