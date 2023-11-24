تنظيم فعاليات فنية للأطفال ذوي الهمم في مركز شباب قبريط بكفر الشيخ

يقدم مركز الفنون والإبداع بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب مطوبس بكفر الشيخ، حزمة من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية، إلى جانب البرامج الرياضية للياقة البدنية ضمن خطة عمل مراكز الفنون والإبداع، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تنمية المواهب والقدرات الخاصة للأطفال

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن مكتب قادرون باختلاف في المديرية يعكف على إعداد برنامج لتنمية المهارات الفنية والرياضية، مصمم خصيصا ليتناسب وقدراتهم البدنية ليحقق أهداف البرنامج، مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية وتشجيع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة وتفريغ الشحنة الانفعالية.

دعم قدرات الأطفال ذوي الهمم

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، عبر بيان، حول تقديم مراكز الفنون والإبداع خدماتها بالمجان بمراكز شباب سيدي سالم وكفر الشيخ وقبريط إلى جانب خدمات دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب «قادرون باختلاف».