وفد طبي من مطروح يشارك في مؤتمر تقييم التكنولوجيا الصحية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن مشاركة مديرية الصحة بمطروح في فعاليات المؤتمر السنوي السادس لفرع ISPOR مصر لتقييم التكنولوجيا الصحية في العمل والمنعقد بالقاهرة في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الوفد الطبي المشارك من مطروح بفعاليات المؤتمر؛ ضم الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمطروح، والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي، والدكتور محمد عبد الظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزي.

أهمية التكنولوجيا الطبية في المستشفيات لخدمة المرضى

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هناك اهتماما كبيرا من وزارة الصحة بالتكنولوجيا الطبية داخل المستشفيات الحكومية المركزية والعامة من خلال استخدامها في توقيع الكشوفات الطبية، وإجراء الجراحات المختلفة في العديد من التخصصات، والتواصل بين الفرق الطبية والاستشارية، ما يساهم في خدمة المرضى ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.