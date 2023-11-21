مصرع مسن في حادث تصادم بكرداسة

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بكرداسة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أنه عبور مسن، الطريق؛ اصطدمت به سيارة ميكروباص يقودها سائق، 35 سنة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونُقِل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتُحُفِّظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.