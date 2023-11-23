الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تشهد كارثة إنسانية وتحتاج لدعم فوري

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهدف كل مقومات الحياة وبيوت المدنيين والمنشآت الصحية والمساجد والكنائس، وكل ذلك أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والصحي في غزة.

إعادة الحياة للمرافق الصحية

وأضاف «النمس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الهلال الأحمر الفلسطيني يتمنى مع بداية التهدئة ووقف إطلاق النار أن يكون هناك إعادة الحياة للمرافق الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ليتسنى تقديم الخدمات الإغاثية والصيحة والإنسانية لنحو 1.7 مليون نازح في مراكز الإيواء وغيرها وأكثر من 30 ألف مصاب وجريح بحاجة إلى تقديم الخدمات الصحية نظرا لحصار القوات الإسرائيلية لأكثر من مشفى وإجبار أكثر من مستشفى على إخراج المصابين والمرضى.

وضع صعب في المستشفيات

وأشار إلى أنه مع الوضع الصعب من ناحية الوقود الذي نفد في مستشفيات قطاع غزة، واستهداف قوات الاحتلال لعدد كبير من الكوادر الطبية والصحية منذ بداية العدوان مما يشكل تحدياً كبيراً.