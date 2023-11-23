إصابة مسن في حادث سير بحدائق أكتوبر

أصيب شخص في حادث سير بطريق الفيوم بدائرة قسم حدائق أكتوبر، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق الفيوم.

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير مسن على المعاش اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها.