إصابة 3 سيدات في حادث تصادم بحدائق اكتوبر

أصيبت 3 سيدات في حادث تصادم بطريق الفيوم، بدائرة قسم حدائق أكتوبر، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة سائق 35 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 3 سيدات من الركاب.