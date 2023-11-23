الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 33 آلية إسرائيلية قبل ساعات من بدء الهدنة

أعلنت الفصائل الفلسطينية قبل ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، أنهم خلال 72 ساعة الأخيرة، قاموا بتدمير 33 آلية عسكرية، بشكل كلي أو جزئي، وذلك في كافة محاور التوغل في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن آخر 72 ساعة، تم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة، حيث استهدفت الفصائل القوات الراجلة في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد.

كما نفذت الفصائل الفلسطينية عدة عمليات نوعية من مسافة صفر أدت إلى سقوط ضحايا من أفراد الجيش، كما قصفت أماكن التجمعات بعشرات من قذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة داخل إسرائيل.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 67 قتيلًا

وكان آخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي هو ارتفاع عدد قتلاه إلى 67 قتيلًا، وذلك منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة يوم الجمعة 27 من شهر أكتوبر الماضي، كما ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 388 قتيلًا.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنه منذ الهجوم البري أيضًا، تمت إصابة 355 آلية عسكرية بشكل، من بينها 33 آلية خلال آخر 48 ساعة، وآخر 27 ساعة، أي 3 أيام، تم استهداف 33 آلية عسكرية، وذلك باستخدام أسلحة مضادة للدروع، بحسب القاهرة الإخبارية.

استهداف صاروخي بتل أبيب

وتعرضت تل أبيب لاستهداف صاروخي من قطاع غزة، وهو الأكبر منذ اندلاع المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بحسب القاهرة الإخبارية.