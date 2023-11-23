الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في «كرم أبوسالم»

قالت الفصائل الفلسطينية، إنها قصفت تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في موقع «كرم أبو سالم»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين جرى احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

أضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».